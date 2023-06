WEER. Heldere ochtend in Olen

Thomas More krijgt Europees budget van 1 miljoen euro voor onderzoek naar hart- en vaatziek­ten

Het expertisecentrum Mobilab & Care van de Thomas More-hogeschool in Geel heeft samen met de Universiteit Maastricht vanuit Europa groen licht gekregen voor het ‘ICARE4CVD’-project, dat chronische hart- en vaataandoeningen vroegtijdig wil diagnosticeren en betere zorgpaden wil ontwikkelen via artificiële intelligentie. Er wordt daarvoor een budget van elf miljoen euro vrijgemaakt, waarvan zo’n één miljoen euro naar Thomas More gaat.