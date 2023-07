WEER. Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Olen vandaag

L&J Theater brengt laatste voorstel­lin­gen van ‘PIAF’: “Van haar grootste muzikale successen tot de eindeloze drang naar liefde”

Wie nog op zoek is naar een culturele activiteit voor aankomend weekend, moet in het OC Kasterlee zijn. L&J Theater brengt daar wegens succes nog twee extra voorstellingen van de musical ‘PIAF’, over het leven van de meest succesvolle Franse zangeres aller tijden.