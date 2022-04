Vrijwilligers voor zomerschool gezocht

Sommige kinderen beginnen aan het nieuwe schooljaar met een leerachterstand. De zomerschool wil daaraan tegemoet komen. “Tijdens de grote vakantie, die voor kinderen vaak toch te lang is, stimuleren we de leerlingen gedurende tien dagen met een aanbod waarbij spelend leren centraal staat. Zo zijn ze helemaal klaar om in september aan het nieuwe schooljaar te beginnen”, klinkt het bij de gemeente Olen.