Vlaams Belang houdt actie voor betaalbaar tanken langs Geelseweg

Westerlo/Houthalen Bestuurder gewond bij ongeval op fly-over

Een autobestuurder is donderdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in de Snelwegstraat in Oevel (Westerlo). Een vrachtwagen en een auto botsten op elkaar op de zogenaamde fly-over. In de auto liep een 56-jarige man uit Houthalen lichte verwondingen op. De 35-jarige Poolse trucker bleef ongedeerd.

8 april