Vanochtend zware neerslag en redelijk helder weer in Olen

Bestuurder wordt onwel en verliest controle over stuur

De bestuurder van een wagen is woensdagnamiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Provinciebaan in Herselt. Het slachtoffer verloor de controle over het stuur van zijn wagen. Hij raakte van de weg af en belandde met zijn voertuig in een haag. De bestuurder, een 55-jarige man uit Westerlo, was vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Een ziekenwagen ging ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen.