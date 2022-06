Uitverkochte editie van Gladiolen gaat verder op groen elan: “Eten in herbruikbare bakjes en geen blikjes of plastic flesjes meer”

olenHet Pinksterweekend is in aantocht en dat betekent in Olen dat Gladiolen eraan komt. De laatste editie dateert al van 2019 , maar nu staat alles weer klaar voor twee dagen festivalvertier op vrijdag en zaterdag. Gladiolen gaat er prat op milieubewust te zijn en zet dat deze 21ste editie verder in de verf door ook blikjes en plastic flesjes te weren. Ook het eten wordt in herbruikbare bakjes geserveerd. “Het feit dat we op verschillende plekken moesten maaien tijdens Maai Mei Niet gaan we compenseren door na het festival extra inlandse veldbloemen te zaaien.”

Voor de editie van 2020 lag al veel vast, met een volledige line-up en tickets die al grotendeels de deur uit waren, maar er zat niks anders op dan het festival in Onze-Lieve-Vrouw-Olen te annuleren wegens de coronacrisis. Van uitstel komt echter geen afstel. “We zijn zeer blij dat we twee jaar laten toch deze editie kunnen doen”, zegt Kristof Geens, een van de organisatoren van Gladiolen.

“De affiche is helemaal omgezet en voor corona was 80 procent van de tickets al verkocht. Die tickets blijven dit jaar geldig. De laatste 20 procent van de tickets is onlangs als zoete broodjes over de toonbank gegaan, wat maakt dat we weer een volledig uitverkochte editie hebben. Voor beide festivaldagen zitten we zo aan 20.000 bezoekers, dat wil eigenlijk zeggen dat het bevolkingsaantal van onze gemeente dit weekend verdubbelt. De opbouw is bijna klaar en we staan te popelen om er weer aan te beginnen.”

Volledig scherm Alles staat klaar voor twee dagen festivalplezier. © Wouter Demuynck

Gladiolen Oogst

In augustus 2021 was er wel nog Gladiolen Oogst, een kleinschaligere versie van het festival met vijf concertavonden voor telkens zo’n 2.000 bezoekers. “We waren blij dat we toch iets konden doen, zowel voor ons publiek als voor onze leveranciers. We wilden immers dat de evenementensector bleef leven. Als er niets georganiseerd werd, werd het ook voor onze leveranciers moeilijk en zou het de jaren nadien ook voor ons moeilijk worden. Het was een succes, maar we zijn toch tevreden dat we nu weer een volwaardige editie met 10.000 bezoekers per dag kunnen organiseren.”

In 2019 was Gladiolen al een pionier door plastic bekers te vervangen door herbruikbare bekers – nog voor het Vlaamse verbod op plastic bekers gold. De organisatie gaat nu verder op dat elan. “We willen een klimaatvriendelijk festival zijn en bouwen dus verder aan ons groene verhaal. Dit jaar is er geen PMD-afval meer op ons festival aangezien we ook blikjes en pet-flesjes weren. Alles wordt geschonken in herbruikbare bekers die zonder waarborg worden uitgeleend aan onze bezoekers. Ook nieuw is dat het eten in een herbruikbaar bakje wordt geserveerd.”

Volledig scherm Eten, bier en andere dranken worden in herbruikbare bakjes en bekers geserveerd. © Wouter Demuynck

Maai Mei Niet

Naast ‘Mei Plasticvrij’ is mei ook de maand van ‘Maai Mei Niet’, maar de organisatie moest wel enkele terreinen maaien. “Niet enkel onze festivalweide, maar ook bijvoorbeeld voor de fietsenparking. We vonden het jammer dat we ze tijdens ‘Maai Mei Niet’ moesten maaien, maar het ging niet anders. Je kan immers geen fiets parkeren in hoog gras. Maar om dat te compenseren gaan we overal waar het kan na ons festival extra inlandse veldbloemen zaaien, zodat dat terug mooie plekjes worden.”

Op de affiche, die dus grotendeels behouden is gebleven, prijken onder andere De Kreuners, Goose, Noordkaap, Equal Idiots en Compact Disk Dummies. “Enkel de Callboys treden niet meer op, maar hen hebben we waardig vervangen door School Is Cool. In de dj-tent hebben we bijvoorbeeld ook M.I.K.E. Push die helemaal uit New York speciaal naar ons festival komt. Het is echt een fijne affiche.”

Vrijdag gaat het festival om 18 uur van start, op zaterdag zwieren de deuren om 16 uur open. Met Boekel Boulevard zijn er zaterdag tussen 13 en 17 uur ook gratis optredens, straattheater en andere leuke activiteiten in de dorpskern van Onze-Lieve-Vrouw-Olen.

Volledig scherm Alles staat klaar voor twee dagen festivalplezier. © Wouter Demuynck