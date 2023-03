Twee weken beurtelings verkeer in Watertorenstraat wegens snoeiwerken

HUIZEN­JACHT. Dessel, zoveel meer dan de ‘weide van Graspop’: “Een energiezui­nig nieuwbouw­huis koop je al voor 350.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek, of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week bezoeken we Dessel in de Kempen. “Enkele nieuwe verkavelingen blijken gunstig gelegen én beter betaalbaar.”