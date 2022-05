Tractorsluis in Veldstraat verdwijnt weldra na nieuwe buurtbevraging

In de zomer van 2020 plaatste het gemeentebestuur na een buurtbevraging een proefopstelling met tijdelijke wegversmallingen in de Veldstraat, omdat het vele doorgaand verkeer in Meren en Veldstraat voor onnodige drukte en onveilige situaties zorgde. Nadien werden de wegversmallingen vervangen door de tijdelijke tractorsluis, naar aanleiding van wegenwerken in de buurt.

Politie blijft controleren

“De aanpak in de Veldstraat is een mooi voorbeeld van hoe we inwoners betrekken bij de beleidsvoering”, zegt schepen van Mobiliteit Ellen Deswert (CD&V). “Ook bij de opmaak van het mobiliteitsplan zal burgerparticipatie een belangrijke plaats krijgen. Dit plan bevat een reeks concrete projecten en maatregelen voor een veilig, vlot en leefbaar verkeer in Olen. Daar waar mogelijk wordt er in dialoog gegaan met de bewoners.”