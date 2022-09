Tien weken sportplezier voor G-sporters vanaf september

wielrennen beloften Axel De Kinder pakt zilver op BK U23: “Dubbel gevoel: dit is zowel een opsteker als een ontgooche­ling”

Met Axel De Kinder (20) stond in Sint-Lievens-Houtem een verrassende naam op het podium van het BK voor beloften. Toch was hij niet aan zijn proefstuk toe. Vier jaar geleden pakte hij bij de tweedejaarsnieuwelingen in Liedekerke ook zilver. Toen was Siebe Deweirdt hem te vlug af.

29 augustus