Tanja Dexters spreekt voor het eerst over strafdossier: “Ja, ik geef Viagra weg, maar ik ben geen drugsdealer”

Geel Rommel­markt start vermoede­lijk ten vroegste weer in augustus op

2 juni Niet-professionele rommelmarkten mogen in principe vanaf 9 juni opnieuw doorgaan, maar het stadsbestuur van Geel houdt die boot nog even af. “Voorlopig is het nog niet mogelijk om deze op een coronaveilige manier te laten plaatsvinden.” Wellicht zal de rommelmarkt pas ten vroegste in augustus weer kunnen.