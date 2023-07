Stevige buien met fors onweer in Olen vandaag

Kunste­naars stellen ezels op in tuin van Olense pastorie voor sessie ‘zomer­schil­de­ren’

Neem alvast je penseel en verftubes klaar, want het ‘zomerschilderen’ komt naar Olen. Op dinsdag 25 juli kan je je schildersezel opstellen in de tuin van de pastorie in het centrum van Olen. Deelnemen is gratis, maar inschrijven is verplicht.