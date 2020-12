Sporen van radioactief afval buiten omheinde site in Olen aangetroffen

olen Gladiolen hakt weldra knoop door over editie in 2021: “Er liggen verschil­len­de scenario’s op tafel”

3 december Virologen achten het zeer onwaarschijnlijk dat we een normale festivalzomer in 2021 zullen beleven. Daarvoor zullen tegen de zomer nog te weinig jongeren gevaccineerd zijn, luidt het. De organisatie van Gladiolen in Olen wil over ongeveer een maand de knoop over een editie in 2021 doorhakken.