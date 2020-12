Sporen radioactief afval aangetroffen buiten omheinde site Olen: “Foutieve berichtgeving van RTBF”

UPDATELangs een mountainbikepad nabij de Umicore-site in het Kempense Olen zijn sporen van radioactief afval gevonden. Dat heeft de Franstalige openbare zender RTBF gisteravond gemeld. Op een omheinde site aan het kanaal Bocholt-Herentals ligt een stortplaats voor historisch radioactief afval van de voorlopers van Umicore. De reportagemakers en Greenpeace stelden buiten de omheining radioactieve sporen vast. Nucleaire waakhond FANC betreurt de “foutieve, onvolledige en onrustwekkende” berichtgeving van de RTBF.

De verhoogde radioactiviteit komt mogelijk door de regen waardoor sporen tot buiten de afgesloten site zijn gespoeld. De fabriek in Olen produceerde van 1922 tot eind jaren zestig radiumproducten voor kankerbehandeling.

Greenpeace wil zo snel mogelijk een sanering van de terreinen buiten de omheining. “Mochten daar kinderen spelen, wat perfect kan, dan lopen ze risico. Aan het pad komen ook fietsers voorbij. Het is een beperkt probleem, maar het moet onmiddellijk aangepakt worden”, zei Jan Vande Putte van Greenpeace aan VRT NWS. “Zo’n site zou in Tsjernobyl of Fukushima een rode zone zijn”, verklaarde hij in de RTBF-reportage.

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) monitort samen met de gemeente Olen en Umicore de stortplaats. Volgens het metallurgisch bedrijf werd overheidsinstantie FANC niet op de hoogte gebracht van de specifieke plaats waar Greenpeace de testen uitvoerde. Het FANC voerde naar aanleiding van de reportage zelf nieuwe metingen uit. Hun gemeten waarden lagen veel lager dan de resultaten van de testen uitgevoerd door Greenpeace, stelt het bedrijf in een persbericht. Umicore blijft erbij dat de opslag van het historisch radioactief afval onder controle is en geen risico inhoudt voor de publieke gezondheid of het milieu.

Onjuist

Ook het FANC zelf heeft gereageerd. Een aantal stellingen in de reportage zijn onjuist en kunnen tot verwarring leiden, stelt de nucleaire waakhond. “De locaties met verhoogde concentraties worden van nabij opgevolgd.De sites in Olen en de oevers van de Molse Nete zijn de voorbije decennia uitvoerig in kaart gebracht door verschillende instanties. Op basis daarvan kunnen we een gedetailleerde inschatting maken van het mogelijke risico voor de bevolking en het leefmilieu.”

De risicoanalyses die de overheidsinstantie recent uitvoerde, tonen volgens het FANC aan dat de impact voor de bevolking en het leefmilieu momenteel niet van die aard is dat een sanering gerechtvaardigd is. “Als de bestemming van de betrokken gebieden in de toekomst zou wijzigen, dan moeten er uiteraard nieuwe risicoanalyses worden uitgevoerd en dan zal het FANC indien nodig de gepaste beschermingsmaatregelen treffen.”

De enige doelstelling van het FANC is de bescherming van bevolking, werknemers en leefmilieu beschermen tegen de risico’s van ioniserende straling, zegt directeur-generaal Frank Hardeman. “Wij volgen de situatie op al deze sites al jaren van nabij op en dat op regelmatige tijdstippen. Het is tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid om de bevolking niet nodeloos ongerust te maken. We betreuren dan ook dat er foute, onvolledige en onrustwekkende informatie wordt verspreid.”

Olens burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) had vanochtend contact met zowel het FANC als met Greenpeace. “Jan Vande Putte, de expert van Greenpeace, heeft tegenover mij het verhaal van de RTBF-reportage genuanceerd. De hoge meting betreft een puntbesmetting die weliswaar zo snel mogelijk moet opgeruimd worden, maar geen gevaar vormt voor de volksgezondheid.”

Hotspot van enkele vierkante meters

Greenpeace-medewerker Vande Putte bevestigt dat de meting in de reportage gaat over een acuut, specifiek probleem op een hotspot van enkele vierkante meters. “Weliswaar gaat het over een verbazend hoog stralingsdebiet, maar dit kan relatief snel en eenvoudig aangepakt worden. Dit moet wel onmiddellijk gebeuren.”

Het grotere probleem van de site mag niet uit het oog verloren worden, zegt de deskundige. “Dit is de eerste keer dat we een dergelijke straling meten buiten de site. Er is dus een migratie geweest van het afval, hoogstwaarschijnlijk door hevige regen. Wellicht kan het spoor van die verplaatsing gevolgd worden tot op de site en de bron gelokaliseerd worden. Om verdere migratie te vermijden, moet die bron aangepakt worden.”

