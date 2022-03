Sint-Martinusparochie houdt inzamelactie voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne en mensen uit de buurt met financiële moeilijkheden

olenVoor de derde keer in vrij korte tijd houdt de Sint-Martinusparochie in Olen-centrum een inzamelactie. Ditmaal is dat ten voordele van de oorlogsslachtoffers in Oekraïne en mensen in de buurt die het financieel moeilijk hebben.

Enkele maanden geleden organiseerde de parochie al een inzamelactie voor de slachtoffers van de watersnood in Wallonië, ongeveer een jaar geleden was er ook een voedselinzameling voor buurtbewoners die door de pandemie in armoede waren terechtgekomen. Nu is er de oorlog in Oekraïne die de mensen bezig houdt. “Het is opvallend hoeveel mensen me zeggen dat ze niet meer naar het nieuws op tv kijken. Ze kunnen de beelden van de verwoestingen in Oekraïne en van de vluchtende vrouwen en kinderen niet meer aan, zeggen ze”, aldus diaken Cis Marinus.

Inzameling in de kerk

Maar dat is niet de enige crisis die ons treft. “Heel wat mensen geven te kennen dat ze vrezen dat ze hun rekeningen niet meer gaan kunnen betalen. Alles wordt duurder en vooral de prijzen voor olie, gas en elektriciteit swingen de pan uit. Ik hoor heel veel bezorgdheid. Mensen benaderen me met de vraag hoe ze zich kunnen aanmelden om onderdak te bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. En anderen vragen me op de man af: we gaan met onze parochie toch wel een inzameling op touw zetten? Daarom hebben we met het parochieteam afgesproken om onze kerk opnieuw open te stellen voor een dergelijk initiatief.”

Volledig scherm Het opschrift boven het gekende 'kruisjeshek' wordt weldra vervangen door een boodschap in het kader van de nieuwe inzamelactie. © RV

De Sint-Martinuskerk zal vanaf donderdag 17 maart elke dag open zijn van 10 tot 12 uur. Mensen kunnen er tijdens die uren terecht met levensmiddelen, verzorgingsproducten en medisch materiaal. Andere producten - zoals kledij, dekens of speelgoed - worden niet aanvaard. Financiële steun is welkom op het rekeningnummer BE27 0015 0982 2073 van parochie Sint-Martinus-Olen. De goederen en giften zijn bestemd voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en voor mensen in de buurt die het financieel moeilijk hebben.

Golf van solidariteit

De parochie heeft intussen dus al enige ervaring met de organisatie van dergelijke inzamelingen. “Het verwondert ons telkens dat er mensen tot vanuit de Noorderkempen komen om goederen te doneren. Tot onze spijt hebben we evenwel ook al moeten constateren dat sommige mensen – een kleine minderheid – een inzameling schijnen te beschouwen als een containerpark. We zullen daarom enkel en alleen bepaalde specifieke producten aanvaarden. Maar we zijn er bij voorbaat van overtuigd: we voelen een immense golf van solidariteit en dat zal duidelijk blijken”, besluit diaken Marinus.

Naast de deur van de kerk staat het inmiddels gekende ‘kruisjeshek’ met het opschrift: ‘Het kruis is niet het einde. PASEN: alles komt goed’. De banner zal eerstdaags vervangen worden door een andere, met volgende tekst: ‘Solidair met het lijden in Oekraïne en elders’. Het parochieteam doet nog steeds een oproep om een zelfgemaakt kruisje te komen ophangen aan het hek, als een symbool van hoop.