Schade door klopkever in houtwerk van Sint-Martinuskerk blijkt groter dan verwacht: “Veel onderdelen waar niets meer aan te redden valt”

De restauratiewerken in de Sint-Martinuskerk in Olen-centrum zijn momenteel in volle gang. Tijdens die werken is gebleken dat ongedierte zoals de grote klopkever lelijker heeft huisgehouden in het houtwerk dan aanvankelijk gedacht. Gelukkig kan de Sint-Martinusparochie rekenen op een vakman. “We noemen hem met recht en reden een houttovenaar”, zegt diaken Cis Marinus. Het publiek kan zondagnamiddag een kijkje komen nemen.