Personeelsleden in nevendiensten van Kempense woonzorgcentra volgen op de werkvloer opleiding tot zorgkundige

Armonea, met woonzorgcentra in heel België, en LBC Volwassenenonderwijs sloegen de handen in elkaar. Zo krijgen werknemers van Armonea een unieke kans om zich om te scholen tot zorgkundige. “Het personeelstekort in de zorgsector is groot. Bovendien zijn er binnen de ondersteunende diensten in de eigen voorzieningen werknemers die graag willen doorgroeien naar de job van zorgkundige”, klinkt het.

Volledig scherm Een elftal personeelsleden van Kempense woonzorgcentra volgen een opleiding op de werkvloer om zorgkundige te worden. © RV

Duaal leren

De klassieke combinatie van werk en opleiding is vaak moeilijk haalbaar zowel qua tijd als financieel. Dorien Mols, opleidingscoördinator bij LBC Volwassenenonderwijs, werkte daarom in overleg met Armonea een traject duaal leren uit. Dat wordt gespreid over 2,5 jaar. Werknemers van Armonea kunnen een groot deel van de opleiding volgen op de werkvloer en tijdens de werkuren. Hun contract met hun werkgever blijft hierbij gewoon doorlopen. “Voor alvast 11 personeelsleden is dit een uitgelezen kans om hun droom om zorgkundige te worden waar te maken”, zegt Dorien Mols. “De opleiding op de werkvloer staat bovendien garant voor maximale leerwinst. De lessen zelf worden gegeven in WZC De Notelaar in Olen. Ook voor ons als CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) is dit een unieke kans om de opleiding en de werkvloer dichter bij elkaar te brengen.”

LBC Volwassenenonderwijs wil deze manier van werken verder verspreiden in het werkveld om zoveel mogelijk werknemers in de zorg de kans te geven om zich om te scholen.

Meer info bij Dorien Mols: turnhout.zk@lbconderwijs.be

