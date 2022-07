Overweg aan Gestelstraat vier dagen afgesloten

Geel Vijftien speelstra­ten tijdens de zomervakan­tie

Deze zomer worden er in Geel vijftien speelstraten georganiseerd. Daarbij krijgen kinderen op straat vrij spel, aangezien er geen verkeer toegelaten is. Voor buren is een speelstraat ook een ideale gelegenheid om bij te praten, samen iets te drinken of elkaar beter te leren kennen.

23 juni