Op huizenjacht in... Olen: “Hier kun je nog instapklare woningen onder 300.000 euro vinden”

Herentals Stadsbe­stuur roept op tot ecologisch reinigen van grafzerken

In november herdenken we onze overleden familieleden en vrienden. We brengen met velen een bezoek aan de begraafplaatsen en geven de graven een poetsbeurt. Het stadsbestuur van Herentals wijst erop dat dit niet toegestaan is met chemische producten.

10 oktober