Ongeval aan oprittencomplex E313: twee gewonden naar ziekenhuis gebracht

Kasterlee Politie valt binnen bij kennels van ‘broodfok­ker’ Felicanis: “We zorgen voor opvang voor de dieren”

Twee maanden nadat dierenrechtenorganisatie GAIA een strafklacht heeft ingediend is de federale gerechtelijke politie maandagochtend binnengevallen in de twee kennels van Felicanis in Kasterlee en Tielen. Het onderzoek focust zich op broodfokkerij en een mogelijke zwendel in Oost-Europese puppy’s. “Er zijn heel veel dieren aangetroffen”, zegt Kato Belmans van het parket in Antwerpen. Ook in het Limburgse Heusden-Zolder viel de politie binnen bij een dierenarts.

24 oktober