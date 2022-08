Olenaars werken mee aan tragewegenplan

Trage wegen zijn vaak kleine, minder bekende paadjes bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer die erg multifunctioneel zijn. Zo zijn trage wegen belangrijk voor lokale recreatie en mobiliteit. Bovendien hebben ze vaak een historische of culturele meerwaarde en helpen ze ook dieren om zich veilig te verplaatsen. Daarom wil het lokaal bestuur wil haar trage wegen opwaarderen en heeft het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete gevraagd om de trage wegen van Olen in kaart te brengen. “Dat is inmiddels gebeurd. Nu willen we kijken welke van de trage wegen ook effectief gebruikt worden en waarvoor, en hoe we deze wegen in de toekomst beter kunnen beheren”, klinkt het bij de gemeente.

Op dinsdag 27 september om 19 uur wordt er daarom een digitaal infomoment georganiseerd. “Die avond informeren we je over onze trage wegen en vertellen we wat jij precies kan betekenen in het project. Jouw input is hierbij van groot belang.” Begin oktober vindt er vervolgens een participatiemoment plaats. “Tijdens dit moment kan je jouw belangrijkste verplaatsingen op kaart zetten en peilen we naar jouw mening aan de hand van enkele vragen. Met deze info vervolledigen we vervolgens het overzicht aan trage wegen, herbekijken we de verbindingen en maken we een beheerplan op.”

Inschrijven

Het digitaal infomoment vindt plaats op dinsdag 27 september om 19 uur via Microsoft Teams. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via het online formulier. Ben je niet zo handig online? Dan kan je de infosessie ook bijwonen in het sociaal huis. Geef dan vooraf een seintje op het nummer 014 27 94 22.

