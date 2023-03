Olen voorziet laadpalen bij herinrichting van centrum en bij nieuw administratief centrum

Zowel bij de herinrichting van Olen-centrum als bij het nieuw administratief centrum gaat het Olense gemeentebestuur laadpalen voor elektrische wagens voorzien. Hoeveel dat er worden, moet later nog blijken.

De gemeente Olen telt momenteel 121 laadpunten, waarvan maar liefst 112 semi-publieke laadpunten. Dat zijn laadpunten op bijvoorbeeld de parking van een supermarkt of bedrijf die niet altijd toegankelijk is. Het overgrote deel van die semi-publieke laadpunten staat in de Watertorenstraat, namelijk op de parkings van Umicore (78) en Aurubis (17).

Vanuit de gemeente Olen staan voorlopig niet meteen projecten op stapel om bijkomende laadpalen te voorzien op het openbaar domein. “Er zullen wel laadpalen voorzien worden bij de herinrichting van Olen-Centrum en bij het nieuw administratief centrum”, zegt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). “De uitwerking van die projecten is echter pas later voorzien. We hebben ook geen zicht op laadpalen die op semi-publieke plaatsen zouden worden geplaatst.”

190 laadpunten tegen 2030

Net als veel andere lokale besturen in Vlaanderen ondertekende het Olense gemeentebestuur het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Daarin staan heel wat duurzame doelstellingen opgelijst, zoals de doelstelling om per 100 inwoners 1,5 laadpunt te voorzien tegen 2030. Voor Olen komt dat neer op 190 laadpunten. Vooral dankzij de vele semi-publieke laadpunten komt die doelstelling nu dus al in zicht.

Particulieren kunnen ook een private laadpaal laten installeren, maar daarvoor gelden wel enkele voorwaarden. “De particulier moet nagaan bij zijn netwerkbeheerder of het aanwezige net in de straat zijn gewenste installatie kan voeden. Normaal gezien is de gemiddelde huisaansluiting in staat om een laadpunt te bevoorraden. Maar als de particulier een bepaalde hoeveelheid krachtige laadpalen tegelijk wil laten werken, dient zijn huisaansluiting mogelijks eerst verzwaard te worden”, aldus Bouquillon.

