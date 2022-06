Nieuwe toegangsweg en terras in waterdoorlatende klinkers voor toneelvereniging Het Vierde Oor

Westerlo/Scherpenheuvel Fietser gewond na slippartij over vloeistof

Op Zoerlering in Westerlo is maandagnamiddag een fietser ten val gekomen. Het slachtoffer, een 33-jarige man uit Scherpenheuvel, ging onderuit nadat hij met zijn fiets uitgleed op een vloeistof die op het wegdek was terecht gekomen. Het ongeval gebeurde rond 16.15 uur. De man werd met verwondingen aan een knie overgebracht naar het ziekenhuis in Herentals. Hij mocht het ziekenhuis enkele uren later terug verlaten.

14 juni