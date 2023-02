Nieuw mobiliteitsplan op komst in Olen: inwoners mogen zegje doen

Drie fases

Er zijn ook twee fysieke inloopmomenten waarop inwoners hun bekommernissen of suggesties over mobiliteit in Olen kunnen meedelen. Dat kan op vrijdag 10 maart van 18 tot 21 uur in het gemeentehuis of op zaterdag 11 maart van 9 tot 12 uur in het sociaal huis. Bovendien zijn dan ook de experten aanwezig. Bij hen kan men terecht met eventuele vragen of opmerkingen over het mobiliteitsplan of mobiliteit in het algemeen.