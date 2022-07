Muzikaal en culinair genieten tijdens Villa Leemans Parkfeest op nationale feestdag

De jongsten worden getrakteerd op een optreden van de Knetter Kidsband. De liveband brengt covers van de hipste kinderhits. Daarna volgt een ware ode aan de Belgische muziek met de Belpopband. Deze coverband zet het beste van de Belgische muziek in de verf met hits als ‘There will be no next time’ van The Kids, ‘Not an addict’ van K’s Choice en ‘I can’t live in a living room’ van Red Zebra. Dj Tivalo, bekend van het vroegere dj-duo DB Vox, sluit de avond af.