Komst van detentiehuis in voormalig woonzorgcentrum De Sterrewijzer beroert buurt en gemeentebestuur: “Dit past niet in een woonwijk met veel kleine kinderen”

olenDe Regie der Gebouwen heeft het gebouw van het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer in Olen gekocht zodat Justitie er een detentiehuis kan oprichten. In het detentiehuis zouden een vijftigtal gedetineerden kunnen wonen in afwachting van hun vrijlating. Het gemeentebestuur is evenwel geen voorstander van een detentiehuis op zijn grondgebied, de buurt komt dan weer uit de lucht gevallen. “Dit past toch niet in een woonwijk”, vindt buurtbewoonster Lise Van Gorp.

Een detentiehuis is een kleinschalige, gesloten inrichting met een capaciteit van 20 tot 60 gedetineerden. Het biedt opvang aan personen met een gevangenisstraf van maximaal drie jaar en een laag veiligheidsrisico. Veroordeelden voor bijvoorbeeld zedenfeiten en terreurmisdrijven komen dus nooit in aanmerking voor plaatsing in een detentiehuis.

Vijftien detentiehuizen

In Kortrijk opende in september 2022 het eerste detentiehuis haar deuren in een voormalig woonzorgcentrum. Tegen 2025 wil federaal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) vijftien detentiehuizen openen in Vlaanderen, waarvan minimaal één detentiehuis per provincie. In de provincie Antwerpen is de keuze gevallen op het voormalig woonzorgcentrum De Sterrewijzer.

“Een aantal maanden geleden contacteerde de federale overheidsdienst justitie ons in verband met de mogelijk inrichting van een detentiehuis in het voormalige rustoord De Sterrewijzer”, vertelt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V). “We hebben meteen onze bezorgdheden geuit maar konden in eerste instantie weinig doen. De site is in private handen, wat wil zeggen dat de eigenaar vrij is om te kiezen aan wie hij verkoopt. Recent kregen we de bevestiging dat de Regie der Gebouwen het gebouw effectief gekocht heeft.”

Volledig scherm In Kortrijk opende in september 2022 het eerste detentiehuis in ons land. © Henk Deleu

Woonzorgzone

Het schepencollege is in elk geval bezorgd over de komst van een detentiehuis. “De voormalige site van De Sterrewijzer ligt decentraal, in een woonwijk in onze gemeente. De komst van een detentiehuis brengt naast een verhoogd onveiligheidsgevoel voor omwonenden, ook een grote mobiliteitsdruk met zich mee”, gaat Bouquillon verder.

“Bovendien hebben we de laatste jaren in deze buurt heel wat stappen gezet om er een woonzorgzone te creëren. Wonen en zorg worden er optimaal op elkaar afgestemd zodat mensen er levenslang kunnen blijven wonen, ongeacht hun leeftijd. Een detentiehuis oprichten in deze buurtvriendelijke wijk doet al onze plannen teniet. Bovendien vermelden de verkavelingsvoorschriften ook duidelijk de zorgfunctie van het voormalige pand De Sterrewijzer.”

Afscheiding

Huize De Sterrewijzer opende in 1997 de deuren in de straat die ook de naam Sterrenwijzer heeft. In 2014 veranderde het woonzorgcentrum van naam en heette het voortaan Zilverlinde, in 2017 volgde de verhuis naar een gloednieuw gebouw in de Berkenstraat, op een steenworp van het oude complex. Dat gebouw kwam leeg te staan, al werden er nadien wel nog enkele flats bewoond. Sterrenwijzer is een korte straat die doodloopt aan het leegstaande rusthuis in kwestie. Voor de rest staan er nog een zestal nieuwbouwwoningen. Ook de buurt staat niet bepaald te springen voor de komst van het detentiehuis.

“Ik denk niet dat de buurt hiermee heel gelukkig is”, vertelt buurtbewoonster Lise Van Gorp. “Hier wonen vooral gezinnen met kleine kinderen. Hoe gaan ze alles afscheiden? Want het is hier een woonwijk met allemaal huizen. Er werd ons gezegd dat dit een zorgcomplex zou blijven, maar volgens mij valt dit niet onder zorg.” Bovendien moest de buurt het nieuws via de media vernemen. “We vielen dus wel uit de lucht. Het is jammer dat het gebouw al zo lang leegstaat, want er zijn wel wat mogelijkheden. Maar dit lijkt ons dus niet de beste optie. Het past gewoonweg niet in een woonwijk.”

Volledig scherm Het voormalige woonzorgcentrum De Sterrewijzer wordt een detentiehuis. © Wouter Demuynck

Het detentiehuis is ook een gesloten instelling waar men niet zomaar binnen of buiten kan, maar gevangenen hebben er meer vrijheid dan in een klassieke gevangenis. Ze zitten niet voortdurend opgesloten in een cel, maar moeten meewerken in het detentiehuis met onderhoudstaken en huishoudelijk werk zoals koken, wassen en kuisen om de zelfredzaamheid van re-integratie in de maatschappij van de gedetineerden te bevorderen.

“We zetten maximaal in op een zinvolle dagbesteding en mensen zo goed mogelijk voorbereiden op hun vrijlating”, benadrukt minister Van Quickenborne. “Dat is nodig, willen we vermijden dat de gevangenissen overvol blijven zitten en de recidivecijfers hoog blijven. Detentiehuizen zijn de perfecte omgeving om aan die terugkeer te werken.”

Detentiehuizen passen in de plannen om korte gevangenisstraffen opnieuw uit te voeren, om volgens Van Quickenborne “een einde te maken aan de vicieuze cirkel van straffeloosheid, recidive en overvolle gevangenissen”. In Kortrijk hebben intussen al vijf gedetineerden het detentiehuis mogen verlaten. Zij herpakten zich, klinkt het, en vonden werk en een vaste woonplaats.

Infomoment

Ondanks de bezorgdheden kan het gemeentebestuur niet anders dan zich neerleggen bij de beslissing van Justitie. “Laat het duidelijk zijn: de keuze om in onze gemeente een detentiehuis te vestigen is gemaakt op hoger niveau en niet door ons”, zegt Bouquillon. “Wij zijn zelf absoluut geen voorstander van een detentiehuis in onze gemeente. Justitie weet dat ook. We kunnen enkel onze bezorgdheden uiten. De plannen tegenhouden kunnen we niet. We weten dat dit nieuws hard zal binnenkomen bij onze inwoners. Dat gold ook voor ons. Het enige dat we nu nog kunnen doen is ervoor zorgen dat Justitie onszelf en onze inwoners zo goed mogelijk informeert.”

Op dinsdag 17 januari om 19.30 uur organiseert Justitie een infomoment voor alle Olenaars in lokaal dienstencentrum Komie Geire. Om organisatorische redenen wordt gevraagd om vooraf in te schrijven via olen@detentiehuis.be. Ook voor bijkomende vragen over het detentiehuis kan men dit mailadres gebruiken.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.