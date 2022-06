Kleine Anna maakt viergeslacht compleet

“En dat ze een klein wonder is, is zeker niet overdreven”, zegt lezer Greet Van de Poel. “Anna mat namelijk 33 centimeter bij de geboorte en woog slechts 855 gram. Op 24 mei 2022 kwam ze voor het eerst thuis uit het ziekenhuis. Ondertussen is Anna een iets flinkere baby van bijna 2,5 kilogram.”

Op de foto zie je naast de kleine Anna overgrootmoeder Lisette Smets (73), grootmoeder of moekie Carine Van de Poel (45) en mama Jamie Moris (24). “Voor moekie Carine is het haar eerste kleinkind, waar ze met plezier op zal passen”, zegt Greet. “En de rest van de familie is zeer trots en vooral blij dat Anna nu thuis is in Olen.”