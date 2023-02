Klachten over geurhinder vanuit industriezone Hoogbuul weer sterk gestegen: “Er zijn al kleine bedrijven verhuisd door die geur”

olenBij de gemeente Olen zijn sinds begin dit jaar 33 meldingen binnengelopen over geurhinder vanuit de industriezone Hoogbuul-Industrielaan. De problematiek is niet nieuw, maar de voorbije weken is het aantal klachten weer fiks de hoogte ingegaan. Het gemeentebestuur gaat nu binnenkort opnieuw in overleg met de milieu-inspectie en provincie Antwerpen om de blijvende geurhinder aan te kaarten.

Dat de geurhinder afkomstig is van één of meerdere bedrijven in de industriezone Hoogbuul-Industrielaan staat zo goed als vast, maar volgens burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V) is het moeilijk om de exacte oorzaak te achterhalen. “Het ene bedrijf wijst naar het andere, wat het allemaal nogal onduidelijk maakt”, legt de Olense burgervader uit.

Waterzuiveringsinstallatie

“We krijgen wel eens te horen: ‘Het kan niet van ons komen, want wij hadden toen geen productie’. Het is dus niet evident om één ‘dader’ met de vinger te wijzen. Vroeger was dat één bedrijvensite, die nu in stukken is verdeeld. Bovendien heb je daar een waterzuiveringsinstallatie die door drie of vier bedrijven gemeenschappelijk gebruikt wordt. Dat maakt het allemaal niet makkelijker om de vinger op de wonde te leggen.”

Er is sprake van een doordringende, misselijkmakende geur die niet te harden is. “Ik heb weet van kleine kmo’s die zelfs verhuisd zijn omwille van die geur. Ik kan me perfect inbeelden dat je niet de hele dag in die geur wil blijven werken.”

Windrichting

In januari alleen al ontving het gemeentebestuur van buurtbewoners in de omgeving van de Geelseweg 33 klachten over de geurhinder. Het probleem bestaat al langer, maar komt met vlagen. “Met die 33 meldingen is het nu iets dat weer boven water komt, maar die problematiek is er al sinds 2010 ongeveer. Het heeft ook te maken met de windrichting. Als de wind richting bebouwing gaat, is het normaal dat je meer klachten krijgt dan wanneer de geur lokaal blijft hangen.”

Zo’n twee jaar geleden had het gemeentebestuur al eens overleg met de milieu-inspectie over het probleem. Een tijdlang ging het toen iets beter, maar nu de meldingen weer in stijgende lijn gaan is het lokaal bestuur van plan om op korte termijn opnieuw samen te zitten met de milieu-inspectie en provincie. “Welke oplossingen uit dat overleg kunnen komen? Dat kan gaan om een verbetering van technische installaties, maar het kan soms ook in kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld poorten die blijven openstaan, waardoor de geur naar buiten komt in plaats van dat het door de luchtwasser gaat. Maar ik ken de processen en installaties te weinig om daar nu iets concreet over te zeggen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.