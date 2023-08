Kinderen zijn weer baas tijdens Keizer Kriek

Spaargids.be 2,55% net­to-opbrengst, maar je moet je geld wel tien jaar missen: hoe interes­sant is een termijnre­ke­ning nog nu de spaarrente stijgt?

Wie zekerheid verkiest, vond de voorbije jaren in de termijnrekening een spaarproduct dat de wettelijke minimumrente op spaarrekeningen in beperkte mate overtrof. Maar is dat vandaag nog het geval? Bestaan er momenteel termijnrekeningen die evenveel of meer opbrengen dan de spaarrekeningen, de e-DEPO en - straks - de nieuwe staatsbon? En hoelang moet je je geld dan op die termijnrekening laten staan? Spaargids.be pluist het uit.