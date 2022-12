Kerststallentocht zorgt weer voor gezellige sfeer in Olense dorpen

zoerle-parwijs MIJN DORP. Restaura­teur Bart Keutgens: “De strijd tegen zwerfvuil ga ik samen met jongeren aan, zo maken we er samen ‘Zoer­le-Paradijs’ van”

Hij is afkomstig uit Merksem, maar na 14 jaar voelt Bart Keutgens (55) zich helemaal in zijn sas in Zoerle-Parwijs (Westerlo). De man die schilderijen, lijsten en kleine beelden hun oude glorie teruggeeft, beleefde onlangs nog het avontuur van zijn leven door te verschijnen in het één-programma De Repair Shop. Het meest trots is Keutgens misschien wel op dat ene restauratieproject waarmee hij de hele gemeente samenbracht. Graag neemt hij ons op sleeptouw door zijn geliefde “Zoerle-Paradijs”.

11 december