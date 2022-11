Kameraden eren overleden vriend Stijn Avonds tijdens Warmste Avonds: “Kom mee feesten en samen klinken op de unieke dwaas die hij was”

OlenDe Warmste Avonds is een feestje voor het goede doel met live muziek en dj’s in Olen dat in elkaar geknutseld wordt door enkele van de vele vrienden die Stijn Avonds had. Stijn stapte in 2020 totaal onverwacht uit het leven en liet een grote leegte achter. “Dit feestje is de perfecte afsluiter van het Warmste Dag verhaal dat ik samen met Stijn schreef in Olen Centrum”, klinkt het bij Bartel Van Riet.

Feesten, feesten organiseren en vooral ‘er staan voor Jan en alleman’... Zo omschrijven vele vrienden de in 2020 overleden Stijn Avonds uit Olen. Het manusje-van-alles stapte in augustus 2020 op 49-jarige leeftijd zelf uit het leven, tot verbazing van iedereen. “Stijn nog eens bellen, daar zou ik deugd van hebben”, klinkt het bij boezemvriend Bartel Van Riet. “Samen met Stijn organiseerde ik De Warmste Dag in het centrum van Olen. Hoe groot zijn aandeel in die organisatie was, wordt met de dag duidelijker. Met enkele oud-kameraden van de Herentalse scoutsafdeling knutselen we op 3 december ‘De Warmste Avonds’, een eerbetoon aan onze overleden vriend.”

Volledig scherm Bartel van Riet en zijn overleden vriend Stijn Avonds aan hun podium van De Warmste Dag die ze samen organiseerden in hartje Olen © Vanderveken

In café Den Herberg in Grobbendonk, met een BAST-biertje in de hand, blikken de scoutsvrienden terug op hun verleden met Stijn Avonds. “Stijn was werkelijk overal aanwezig in zijn hectische leven”, klinkt het. “Iedereen kende Stijn en Stijn kende iedereen. Hij stond altijd paraat en wist enorm goed van aanpakken. De Warmste Dag organiseren met Bartel is daar het perfecte voorbeeld van. We zijn nu met z’n tienen De Warmste Avonds aan het voorbereiden en komen met z’n allen samen nog niet aan de enkels van Stijn zijn organisatietalent. Uniek, dat is het perfecte woord om hem te omschrijven.”

Quote De Warmste Dag was van Stijn, de Warmste Avonds wordt er eentje voor Stijn Bartel Van Riet

Bartel treedt de scoutsbende bij in zijn terugblik op het samenzijn met Stijn Avonds. “Hij was een echte duizendpoot, stond gulzig in het leven en was een vriend van iedereen. De Warmste Dag in het verleden was er eentje van Stijn, De Warmste Avonds die eraan komt is er eentje voor Stijn. De perfecte afsluiter van het Warmste Dag verhaal dat we samen schreven. Het wordt een zot feestje, eentje zoals hij het ook graag gehad zou hebben. Met live muziek, ambiance, dj’s en een hoop mensen dat we kennen. Samen gek doen met een warm hartje voor de dwaas die Stijn eigenlijk was. Op gepaste wijze zullen we een herdenkingsmomentje houden tijdens de avond.”

Volledig scherm Stijn Avonds stapte in augustus 2020 onverwachts uit het leven © Peter Vanderveken

De Warmste Avonds op zaterdag 3 december gaat door aan de lokalen van meisjes-Chiro in de Annemoonstraat 16 in Onze-Lieve-Vrouw-Olen. De ingezamelde centen gaan, net zoals bij de organisatie van De Warmste Dag vroeger, naar het Goede Doel. Dat betekent dat het geld naar de hulp aan een Nepalees bergdorp via de Jaam Jaam Nepal, de vzw uit Retie waarin de vzw Kinderen in Nood Nepal van de Herentalse oud-scouts van de 8ste Kempen is opgegaan, steun aan het MS-onderzoek, het Kinderkankerfonds en de Zelfmoordlijn gaat.

Laatste tip

Vanaf 17 uur gaan alle remmen los en omstreeks 3 uur ‘s nachts bollen de laatste beats uit de boxen. Onder meer Train Bills, Radio Tennessee, Band Marginal, Warme Ronny, Discobaar kan gen Baar, Pelisan en Bex geven het beste van zichzelf op het podium. “Kom af, kom met z’n allen een pintje drinken op onze vriend. En kom naar het terrein afgezakt met de fiets, da’s de laatste tip die ik meegeef. Schol Stijn!”

Volledig scherm De affiche van De Warmste Avonds © rv

