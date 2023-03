Jeugdhuis Kapao verhuist wellicht naar pand van kinderopvang

Wensen in kaart brengen

Daaruit kwam het pand van de kinderopvang in Keizershofstraat, slechts twee straten verwijderd van de huidige locatie, naar voren als geschikte locatie voor het jeugdhuis. “Het pand wordt nog gebruikt voor de voor- en naschoolse kinderopvang van basisschool de Kriebel. Over enkele jaren wordt de kinderopvang echter geïntegreerd in het schoolgebouw waarna het pand vrijkomt en omgebouwd kan worden tot een ontmoetingsplaats voor jongeren”, klinkt het bij de gemeente Olen.

Later moet er nog een bijkomend onderzoek gevoerd worden om de wensen in kaart te brengen. “Bedoeling is om dan na te gaan welke aanpassingen er aan het pand in de Keizershofstraat nodig zijn om het als jeugdhuis in te kunnen zetten. We betrekken onze jongeren en uitbaters van andere jeugdhuizen bij het onderzoek.”