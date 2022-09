Informatieve voormiddag rond roken en kanker voor Olense zesdeklassers

Een 150-tal leerlingen zullen deze leerrijke voormiddag bijwonen in Zaal De Vrede. Prof. dr. Filip Lardon is hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek. Hij legt in zijn lezing aan de kinderen uit hoe ons lichaam werkt, hoe kanker ontstaat en wat de schadelijke effecten van roken zijn op je gezondheid.

De tentoonstelling is een project van Olen Tegen Kanker in samenwerking met Kom op tegen Kanker, De Stripeljee en Pieter zelf. De fysieke lancering van de cartoons is een primeur voor de leerlingen. Nadien zullen de cartoons voor iedereen vrij te bezichtigen zijn van 22 september tot en met 17 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis. Daarna zullen de cartoons nog elders opduiken in Olen.