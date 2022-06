IN BEELD. Zo geweldig was de eerste festivaldag van Gladiolen

Geel Winkelom eind deze week, na maandenlan­ge werken, weer open

De gewestweg Winkelom (N126) in Geel is al sinds midden januari ter hoogte van Seppendijk volledig afgesloten door een wegverzakking, maar het einde van de werken is nu eindelijk in zicht. Deze week worden de fietspaden, de bermen en de weg afgewerkt zodat de weg vrijdag in de loop van de namiddag weer kan opengesteld worden voor het verkeer.

30 mei