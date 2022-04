Haal eens een bakje levende insecten uit de automaat: “Sommigen denken dat ze hier brood kunnen vinden. Ja, dat moet schrikken zijn”

olenHet Dierenparadijs, de winkel gespecialiseerd in reptielen, knaagdieren en hengelsport, heeft sinds enkele weken een bijzondere automaat langs de Oosterwijkseweg in Olen staan. Brood, snoep of blikjes drank zijn er niet te vinden, wél bakjes met levende insecten zoals krekels, meelwormen en sprinkhanen. Zo kunnen klanten van het Dierenparadijs ook voor of na de openingsuren van de winkel een bakje lekkers voor hun reptiel komen halen.

Sommige passanten dachten initieel dat het centrum van Olen een broodautomaat rijker was, maar die mening moesten ze bijstellen wanneer ze dichterbij kwamen piepen. De automaat zit wel vol lekkers, maar dan wel bestemd voor de maag van reptielen. Onder meer sprinkhanen, krekels, wasmotten, regen- en meelwormen en fruitvliegjes behoren tot het gamma levende insecten.

Volledig scherm Het aanbod in de automaat is vrij uitgebreid. © Wouter Demuynck

Nachtvissen

“Op deze manier willen we nog flexibeler zijn voor onze klanten”, vertellen Sofie Smedts en Davy Van der Auwera, die sinds 2016 het Dierenparadijs uitbaten. In hun winkel bieden ze alle benodigdheden aan voor reptielen, knaagdieren en vissers. En dus ook levende voeding - zo zijn levende insecten essentieel voor reptielen.

“Onze klanten kunnen hier nu na hun werk nog even stoppen aan de automaat. Hetzelfde geldt voor vissers die ‘s morgens vroeg willen gaan vissen als we nog niet open zijn, of willen gaan nachtvissen. Dat laatste is tegenwoordig erg populair. Met de meel- en regenwormen en wasmotten zit er immers ook aas voor vissen in de automaat.”

Het Dierenparadijs is buiten dinsdag elke weekdag en zaterdag geopend van 9 tot 19 uur, op zondag is dat van 10 tot 17 uur. “Maar het gebeurde wel eens dat we telefoon kregen van een klant dat hij er bijvoorbeeld pas om 19.15 uur zou kunnen geraken en dat hij vroeg of we nog even konden openblijven. Dat doen we dan ook wel, maar met deze automaat is dat nu niet meer nodig.”

Wormpjes voor vogels

De automaat zorgt ervoor dat de temperatuur binnenin tussen de 15 en 20 graden Celsius blijft. “In de winter kan de automaat verwarmen, in de zomer kan het koelen. De leveranciers doen korrels in de bakjes om de insecten te voeden. Wij doen er meestal nog een worteltje bij voor het vocht, want ze halen hun vocht uit voeding. Normaal gezien kunnen de insecten zo twee à drie weken overleven in de automaat, al vervangen wij ze wel eerder.”

Sofie en Davy kregen al heel wat positieve reacties te horen. “Sommige mensen die het niet verwachten schrikken wel even dat er insecten in zitten, omdat ze denken dat het een broodautomaat is”, lachen ze. “Maar heel wat klanten zijn er echt blij mee. Niet iedereen komt trouwens voor hun reptiel of om te gaan vissen. Er zijn ook mensen bij die thuis een verzwakt vogeltje gevonden hebben en dat wat wormpjes willen geven.”

Alle bakjes in de automaten zijn uiteraard ook in de winkel zelf te vinden. Ook de prijzen zijn exact hetzelfde.

