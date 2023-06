Grootschalige rampoefening bij Aurubis en Umicore goed verlopen: “Betrokken hulpdiensten zijn hierdoor beter op elkaar ingespeeld”

Ouderraad van basis­school Sint-Hubertus investeert 40.000 euro in multifunc­ti­o­neel sportter­rein op speel­plaats: “Ons derde groot project op vijf jaar tijd”

De leerlingen van vrije basisschool Sint-Hubertus in Geel-Ten Aard konden woensdag voor het eerst gebruik maken van hun gloednieuw multifunctioneel sportterrein op de speelplaats. Het is op de school al de derde realisatie van de ouderraad, dat hiervoor fondsen verwerft met hun Legobeurs Bricks and More. “In eerste instantie zal het intensief gebruikt worden tijdens de speeltijden, maar de mogelijkheden zijn eindeloos”, zegt voorzitter van de ouderraad Pieter Van Aerde.