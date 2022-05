Gladiolen helemaal uitverkocht

tongerlo Lagere school Tongelsbos neemt nieuwbouw met turnzaal en vijf klasloka­len in gebruik: “Turnzaal voor enkel onze school was echt nodig”

Afgelopen weekend is de nieuwbouw van de lagere school van Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), feestelijk geopend. Naast vijf klaslokalen huisvest de nieuwbouw ook een turnzaal. De nood aan de nieuwbouw was groot, want voorheen moesten drie klassen in containers les volgen.

23 mei