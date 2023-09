Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Olen vandaag

Bewoners betrappen inbreker: zoekactie blijft zonder resultaat

Bewoners van de Hofstraat in Kasterlee hebben zaterdagavond een inbreker op heterdaad betrapt. Ze betrapten de dief toen ze rond 21.05 uur thuiskwamen. De inbreker is weggevlucht. De politie is nog een zoekactie gestuurd in de buurt. Daarbij werd ook een speurhond ingezet, maar de verdachte kon niet meer worden aangetroffen.