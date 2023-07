Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Olen vandaag

“Een toevallige ontmoeting leverde plots 900.000 euro op”: Vlaamse blinden­raad stelt in Diksmuide aangepast diensten­cen­trum voor

Hoe een bezoek aan de groentemarkt in Herentals plots 900.000 euro kan opleveren. Maria Thys, voorzitster van de Vlaamse blindenraad, maakte het mee. Sophia Elvira was de gulle schenkster die compleet onder de indruk was van het goeie werk van de blindenraad. Met dat geld heeft de vereniging uit de Kempen in Diksmuide een dienstencentrum voor blinden en slechtzienden geopend. “In een wereld waar alles zwart is, moet dit een plek van rust en ontspanning worden.”