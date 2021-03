Gemeenteraadslid uit Olen stapt uit sp.a én gemeenteraad na rechtszaak rond sexting

Het slachtoffer was op het moment van de feiten 14 jaar. Ze hadden elkaar leren kennen via het ijshockey en later bleven ze in contact via sociale media. Op een bepaald moment begon Joeri J. naaktfoto’s van zichzelf te sturen en vroeg hij aan het meisje om er ook terug te sturen. Het meisje deed dat ook omdat ze ook ergens bang was van Joeri J. die naast gemeenteraadslid ook actief is in de beveiliging. De feiten zijn uiteindelijk gestopt in 2018. De man riskeert nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 37 maanden.