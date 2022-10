Gemeenteraad geeft negatief advies over ontwerp van toegankelijkheidsregeling voor bossen in Zuiderkempen: “We willen zeker zijn dat domein Teunenberg publiek toegankelijk blijft”

olenDe gemeenteraad van Olen heeft een negatief advies gegeven voor het ontwerp toegankelijkheidsregeling Zuiderkempen, dat de regels rond alle publiek toegankelijke bossen en natuurreservaten binnen het gebied in één reglement giet. Reden daarvoor is de onduidelijkheid over de publieke toekomst van domein Teunenberg.

Bosgroep Zuiderkempen heeft bij het lokaal bestuur een ontwerp ingediend voor een eengemaakte toegankelijkheidsregeling Zuiderkempen. Met het ontwerp wil Bosgroep Zuiderkempen de regels rond alle publiek toegankelijke bossen en natuurreservaten in de Zuiderkempen – van Heist-op-den-Berg tot Mol – samenvoegen in één reglement. Dat zou de administratieve werking makkelijker maken.

Blinde vlek

Het aangepaste ontwerp bestaat grotendeels uit kleine wijzigingen, met uitzondering van domein Teunenberg. Dat publiek toegankelijk domein is momenteel een blinde vlek in het eengemaakte reglement omdat het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), beheerder van het domein, voor Teunenberg een aparte toegankelijkheidsregeling wil opstellen. De oefening zelf is nog in volle voorbereiding.

Aangezien het voorgelegde ontwerp van Bosgroep Zuiderkempen onvoldoende duiding en geen zicht geeft op de wijzigingen op het domein Teunenberg, gaven de jeugdraad en het schepencollege hierover een negatief advies. De gemeenteraad bekrachtigde dat advies nu.

Mountainbikeroute

“In de eengemaakte toegankelijkheidsregeling van Bosgroep Zuiderkempen wordt een groot deel van Teunenberg – het deel dat in beheer is van ANB - momenteel niet opgenomen. Dat betekent dat dit gedeelte volgens het ontwerp niet langer publiek toegankelijk is. Omdat het voor ons op dit moment niet duidelijk is wat de plannen van ANB met Teunenberg zijn, kunnen we niet anders dan het ontwerp tegenhouden”, vertelt burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V).

“Met wat er nu op tafel ligt, zou onze mountainbikeroute in het gedrang komen, joggers zouden geen rondje meer rond Teunenberg kunnen lopen en ook voor wandelaars en ruiters zijn er negatieve gevolgen. De coronapandemie heeft ons meer dan ooit duidelijk gemaakt dat een groene omgeving zoals Teunenberg cruciaal is voor onze inwoners. We kunnen dit dus niet zomaar laten gebeuren. Van zodra het ANB klaar is met zijn oefening en ons duidelijkheid kan geven over de toekomst van domein Teunenberg, kan het dossier opnieuw op tafel gelegd worden.”

