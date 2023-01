Gemeente zet nieuwe jaar feestelijk in op Olen Wenst

Herentals Tijdelijke verkeers­maat­re­ge­len door werkzaamhe­den in Aarschotse­weg en Lierseweg

Deze week vinden in Herentals verschillende werkzaamheden plaats. Van 18 januari tot 20 januari wordt gewerkt in de Aarschotseweg. Eén dag later zijn werken gepland aan de nieuwe spoorwegbrug op de Lierseweg. Gedurende de werken gelden op beide plaatsen tijdelijke verkeersmaatregelen.

16 januari