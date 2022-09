Gemeente onderzoekt financiële haalbaarheid van alle acties in beleidsplan: “Indien nodig zullen we keuzes moeten maken”

Tielen Achttien containers omgevormd tot buiten­school­se kinderop­vang

Naast de stationsparking in Tielen (Kasterlee) zijn de nieuwe lokalen voor de buitenschoolse kinderopvang officieel in gebruik genomen. De kinderen worden er opgevangen in achttien containers. Op termijn komt er een nieuwbouw in samenwerking met de Omnibus.

