Fiberklaar start met aanleg van glasvezelnetwerk

Het netwerk dat wordt aangelegd bestaat uit een dunne draad van glas en moet zorgen voor snel, stabiel en vrijwel onbeperkt dataverkeer. “Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd in de zone naast de rijweg. Dit kan de berm, het voet- of fietspad zijn naargelang de situatie. Alle straten in het aansluitbaar gebied komen aan de beurt”, klinkt het bij de gemeente. “De start is voorzien vanaf maandag 8 augustus. Herentalseweg, Hezewijk en Stadsestraat komen als eerste aan bod. De werken schuiven geleidelijk verder op richting het centrum. In O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen starten de werken in de loop van september. De totale werken duren ongeveer een half jaar.”