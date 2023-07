Eerste lichting leerlingen van Muzieklab Olen studeert af

KIJK. Wind is spelbreker op KempenAir Ballonmee­ting, maar toeschou­wers genieten toch

De wind was zaterdag spelbreker op de allereerste editie van KempenAir in Grobbendonk, maar na lang wachten besloten enkele teams toch hun ballon op te blazen om de toeschouwers wat spektakel te gunnen. Vrijdagavond waren er nog wel enkele ballonnen die het luchtruim introkken. Het is nu afwachten of er zondag nog ballonnen kunnen opstijgen. “De wind is nu eenmaal een cruciale factor”, zegt Stijn Schoeters van KempenAir.