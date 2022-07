E313 richting Hasselt versperd in Herentals Oost

Door het ongeval met de aanwezige signalisatiewagen is de snelweg volledig versperd en moet al het verkeer op de E313 in de richting van Lummen de snelweg verlaten via uitrit 22 in Herentals-Oost. Automobilisten dienen de calamiteitenomleiding met de letter F tot oprit 23 Geel-West te volgen waar men de snelweg weer kan oprijden.