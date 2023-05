Drugslabo's ontdekt in Olen en Meer: vier personen ter plaatse gearresteerd

ANTWERPGEK­TE IN DE KEMPEN: Ex-landskampi­oen De Keyser en Ronny Retro tellen af: “Bosuil zal kolken komende zondag. We verwachten bloed aan de palen!”

Ook op de ‘parking’ rond 't Stad wordt afgeteld naar de mogelijke landstitel van Antwerp FC. Bij winst tegen Union zondag kan het feest losbarsten. De hele week gaan we de spanning bij Kempense fans opsnuiven. Vandaag komen Tim De Keyser uit Rijkevorsel (ooit zelf kampioen met Lierse) en Nick Kraft uit Herentals (Big Brother/Ronny Retro) aan bod. “Nu al kiekeboebelen en tranen zullen vloeien in de tribunes, want geloof me: niks beter en mooier dan de steun van het Antwerp Legioen!”