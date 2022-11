Drie dagen enkelrichting in Oevelseweg wegens nutswerken

Herentals Bromfiet­ser (18) lichtge­wond na aanrijding door wagen

Vrijdagnamiddag omstreeks 15 uur is een 18-jarige bromfietser aangereden door een auto op de Belgiëlaan. De jongen werd gegrepen door de wagen toen die rechtsaf draaide om de Goudbloemstraat in te rijden. Het slachtoffer geraakte lichtgewond en is ter verzorging naar het ziekenhuis overgebracht.

25 november