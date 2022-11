Digitaal opzoeksysteem helpt zoektocht naar dierbaren op begraafplaats

westerlo Achttal weken werkzaamhe­den aan stoepen in Westerlo-cen­trum

Vanaf maandag 14 november start een aannemer in opdracht van de gemeente Westerlo met werkzaamheden aan de stoepen in de Sint-Lambertusstraat, Grote Markt, Vismarkt, Nieuwstraat, Boerenkrijglaan, E.J. Van Gansenstraat en Polderstraat in het centrum van Westerlo. De werken duren een achttal weken, maar als het weer meezit zijn ze mogelijk sneller afgerond.

8 november