De Keizer Kiest zet vrijetijdshelden in de bloemetjes

Afgelopen vrijdagavond zette het gemeentebestuur van Olen heel wat vrijetijdshelden in de bloemetjes. Tijdens de viering ‘De Keizer Kiest’ reikte het prijzen uit binnen de categorieën sport, cultuur en erevrijwilliger. Binnen iedere categorie vielen er twee prijzen te winnen: een publieksprijs – gekozen door het publiek via een on- en offline stemformulier - en een juryprijs.

In de categorie cultuurprijs ging de publieksprijs naar de muziekinitiatie voor kinderen van Fanfare De Toekomst. De juryprijs was voor Louis Van Hoof, medeoprichter van de vzw Keizer Karel en initiatiefnemer van de stoet ‘Het Hele Dorp’. “Een legendarische stoet waar mensen nu nog steeds over spreken”, was de jury lovend.

Jef Mertens

In de categorie erevrijwilligers kaapte Marleen Gebruers de publieksprijs weg. Zij is voorzitster van Samana Olen-Centrum en vrijwilligster bij het lokaal dienstencentrum Komie Geire. De juryprijs ging naar de onlangs overleden Jef Mertens, die heel actief was binnen het vrijwilligers- en verenigingsleven in de gemeente. Nog voor het nieuws over zijn dood had de jury hem aangeduid als winnaar van de juryprijs.

“Jef heeft een ongelofelijk lange carrière binnen het verenigingsleven. Ook nam hij jarenlang met plezier heel wat uiteenlopend vrijwilligerswerk op zich”, klonk het bij de jury. “Hij was vanaf 1944 koster-organist in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-Olen. Hij was maar liefst 80 jaar lang muzikant bij fanfare Sint-Isidorus, gaf kinderen toelichting over bijen en imkers en ook bij Heemkring De Linde was Jef een trouwe vrijwilliger. Zijn warm hart en jarenlange inzet als vrijwilliger zullen nooit vergeten worden.”

Benelux kampioen

De U15 van KFC Linda Olen, die voor het tweede jaar op rij kampioen in hun reeks werden, won de publieksprijs in de categorie sportkampioen. De uitverkorene van de jury was dansvereniging Rock ‘n Roll Extreme. “De volledige ploeg haalde het afgelopen jaar diverse titels binnen, zoals Belgisch en Benelux kampioen, medailles op Europese kampioenschappen, en dat allemaal binnen verschillende categorieën”, duidt de jury haar keuze.

“Daarnaast is de vereniging heel actief in het Olense verenigingsleven. Je ziet de duo’s van deze vereniging geregeld in onze gemeente dansoptredens geven tijdens evenementen. Het is een bruisende vereniging die ook haar uiterste best doet om kinderen en jongeren mee aan het bewegen en dansen te zetten.”

