Coolblue opent eerste winkel in de Kempen

Eurocommis­sa­ris maakt kennis met Geelse gezinsver­ple­ging: “Dit is een pioniers­pro­ject van wereldklas­se”

Het OPZ (Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum) Geel kreeg maandag hoog bezoek over de vloer. De Griekse Eurocommissaris Margarítis Schinás kwam er kennismaken met de Geelse gezinsverpleging, een eeuwenoude traditie die tegelijk nog steeds innovatief is. Schinás had lovende woorden voor de huiselijke psychiatrische zorg in Geel. “Ik wou dit uniek pioniersproject graag zelf ervaren. Niet enkel als beleidsvoerder, maar ook als mens.” Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) bracht bovendien goed nieuws mee, want de vergoeding die pleeggezinnen ontvangen zal met zo'n 50 procent stijgen.